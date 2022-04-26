معتمر مصري: 15 عاماً جمعت من خلالها مبلغ العمرة وزيارة المسجد الحرام (فيديو)

المدينة المنورة (صدى):

عبر أحد المعتمرين المصريين، عن سعادته الكبيرة برؤية الكعبة المشرفة و أداء مناسك العمرة في شهر رمضان المبارك.

وقال المعتمر المصري : ” استمريت 15 عامًا حتى جمعت مبلغ العمرة ، وأشكر السلطات السعودية على تسهيل الخدمات لنا”

وأضاف: “رؤية الكعبة المشرفة بالدنيا ومافيها، ونسيت كل شيء عند دخول المسجد الحرام، وبكيت كثيرًا؛ بسبب شوقي لزيارة بيت الله الحرام».

واستطرد :” المطر تساقط علينا وهذا خير وبركة من ربنا سبحانه وتعالى للجميع، الحمدلله على زيارة الكعبة المشرفة وتعب الدنيا كله راح برؤيتها” .