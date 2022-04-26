برشلونة يجدد عقد أراوخو حتى 2026

وكالات(صدى):

جدد نادي برشلونة الإسباني، عقد مدافعه الأوروجوياني رونالد أراوخو، حتى صيف 2026.

وقال برشلونة: “توصل النادي واللاعب رونالد أراوخو إلى اتفاق لتجديد عقده حتى 30 يونيو 2026، كما تم تحديد الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، بقيمة مليار يورو”.

وأشار برشلونة: “سيتم توقيع العقد الجديد يوم الجمعة المقبل في الساعة 1.30 مساءً بالتوقيت المحلي، على أرضية ملعب كامب نو”.

وكان أراوخو انضم إلى صفوف برشلونة في أغسطس 2018، ووقع عقدًا مدته 5 سنوات، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في موسم 2020-2021.