بالفيديو .. ضبط 3 أشخاص وسيدات مارسوا التسول في المساجد والأماكن العامة

جازان(صدى):

ضبطت الجهات الأمنية بمحافظة أبو عريش بمنطقة جازان امرأة يرافقها طفل من الجنسية اليمنية من مخالفي نظام الإقامة بعد قيامهم بالتسول من المارة وأصحاب المركبات بطريقة مباشرة وتم إحالتهم إلى جهة الاختصاص.

كما تمكنت الجهات الأمنية أيضا من ضبط امرأتين من الجنسية اليمنية يقومان بالتسول بشكل مباشر داخل أحد المساجد، وتم إحالتهما إلى جهة الاختصاص.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط رجل يمني مخالف لأنظمة الإقامة وشخصين آخرين من الجنسية البنجلاديشية لقيامهم بالتسول من المارة.