الرياض(صدى):

قال عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، فهد بن جمعة:”عصر النفط الذهبي يعود مرة أخرى، نتيجة أن أسعار تحقق فوائض في ميزانية دول الخليج”.

وأشار:” اتفاق أوبك+ صامد رغم الضغوط من خارجها، ونقص الإمدادات العالمية سيستمر لسنوات قادمة، أنصار البيئة بين أعاصير الكربون وارتفاع أسعار الطاقة، أما موت أو دفع الضريبة”.

وكان فهد بن جمعة، ذكر في تصريحات له:”هذا النمو الاقتصادي هو عباره عن زيادة في مستوى الانشطة الاقتصادية والسلع والخدمات المتاحة”، لافتا:”يواصل هذا النمو مساره في السنوات القادمه عقد بمقياس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي GDP”.