فنان العرب: ثروتي تفوق الـ 11 مليار

الرياض(صدى):

صرح فنان العرب محمد عبده بأن ثروته الحقيقية هي أبنائه وبناته وعددهم 11، مؤكدا أن قيمتهم بالنسبة له تفوق الـ 11 مليار.

ورفض محمد عبده الإجابة على سؤال الإعلامي علي العلياني ببرنامج مراحل، حول القيمة النقدية لثروته، قائلا: ثروتي تفوق 11 مليار، نورا، وود، وريم، وهيفاء، ودلال، وعبدالرحمن، وبدر، وخالد والعالية، والعنود، وسلطان، يفوقون كثير من المليارات، هؤلاء ثروتي.

وأضاف: الثروة السوقية في العقارات ولا يمكن تحديد قيمتها المالية، مشيرا إلى أن لديه العديد من العقارات في مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.