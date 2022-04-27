الإجراء المتبع عند رفض مستفيدي الضمان تزويد الباحث بالمعلومات

الرياض(صدى):

ذكرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإجراء الواجب اتخاذه عند رفض أحد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي زيارة الباحث الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة، أنه في حال رفض مقدم الطلب زيارة الباحث الاجتماعي وتزويده بالمعلومات التي يتطلب جمعها خلال الزيارة، فإن ذلك يُعد عدولًا عن طلب المعاش، ويتم صرف النظر عن طلبه.

وأشارت إلى أنه في حال كان التأخر من الوزارة في إجراء زيارة المسكن لسبب لا يد لمقدم الطلب فيه، فيُعد الطلب مقبولًا لحين إجراء الزيارة.