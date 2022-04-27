أميرة خالد(صدى):

يعد العقم أحد المشكلات الصحية التي تهدد حلم الأمومة والأبوة لدى الجنسين، إلا أن العلماء اكتشفوا أن معظم أسباب العقم الشائعة بين الجنسين ترتبط بالعادات التى يتبعها الأشخاص وسن الزواج والإنجاب وليست مشكلات صحية.

ونستعرض في هذا السياق أبرز أسباب العقم التي يمكن التحكم فيها:

– العمر فوق سن 35 للنساء أو فوق 40 للرجال.

– مرض السكري .

– اضطرابات الأكل بما في ذلك فقدان الشهية العصبي والشره المرضي.

– الإفراط في تناول الكحول.

– التعرض للسموم البيئية مثل الرصاص ومبيدات الآفات.

– الإفراط في ممارسة الرياضة.

– العلاج الإشعاعي أو علاجات السرطان الأخرى.

– الأمراض المنقولة جنسياً (STDs).

– التدخين سواء السلبي أو الإيجابي.

– تعاطي المخدرات .

– مشاكل الوزن سواء السمنة أو النحافة.