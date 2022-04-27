شاهد.. لحظة تعرض مواطن لصاعقة أثناء تصويره للأمطار

الرياض(صدى):

رصد مقطع فيديو، مواطن يتعرض لصاعقة أثناء تصويره للأمطار المتساقطة في إحدى المناطق

وبدا في الفيديو، المواطن يقود مركبته أثناء تصوير لحظة هطول الأمطار قبل أن يتفاجأ بالصاعقة.

ووثق الفيديو، تضرر بعض الأشياء المادية التي بحوزته مثل هاتفه المحمول، وإحدى قدميه.