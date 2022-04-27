شاهد.. لحظة تعرض مواطن لصاعقة أثناء تصويره للأمطار
رصد مقطع فيديو، مواطن يتعرض لصاعقة أثناء تصويره للأمطار المتساقطة في إحدى المناطق
وبدا في الفيديو، المواطن يقود مركبته أثناء تصوير لحظة هطول الأمطار قبل أن يتفاجأ بالصاعقة.
ووثق الفيديو، تضرر بعض الأشياء المادية التي بحوزته مثل هاتفه المحمول، وإحدى قدميه.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله على سلامته،،ولا عاد يعودها،لاهو ولاغيره،التصوير في الأماكن المفتوحة،أوقات الأمطار والعواصف،أمر خطير جدا،ومنهي ، و قدحذرمنه.
واضح*** وصريح[ عدد التعليقات: 638 ] نشر منذ 34 دقيقة
الحمدلله على سلامته،،ولا عاد يعودها،لاهو ولاغيره،التصوير في الأماكن المفتوحة،أوقات الأمطار والعواصف،أمر خطير جدا،ومنهي ، و قدحذرمنه.