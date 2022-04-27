الأرصاد: الأمطار عبر برنامج الاستمطار طبيعية ونستهدف الطاقة الاستيعابية للسحب

الرياض(صدى):

قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، إن الأمطار عبر برنامج الاستمطار طبيعية، مضيفا أن المركز يستهدف الطاقة الاستيعابية للسحب.

وأضاف أن الاستمطار الصناعي يعالج هذه السحب ليسقط جميع ما فيها من محتوي مائي، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأضاف أن برنامج الاستمطار في المملكة يستهدف جميع حالات تواجد السحب المناسبة لعملية الاستمطار، بما يساهم في زيادة هطول الأمطار.

فيديو | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام: الأمطار عبر برنامج الاستمطار طبيعية ونستهدف الطاقة الاستيعابية للسحب #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/J4POb94iMz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 27, 2022