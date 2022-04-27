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طيران الإمارات توفر فرص وظيفية بمجال عمليات الشحن

طيران الإمارات توفر فرص وظيفية بمجال عمليات الشحن
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمجال عمليات الشحن، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).

وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة :
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م، وذلك من خلال الموقع
هنا

 

 


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