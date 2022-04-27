طيران الإمارات توفر فرص وظيفية بمجال عمليات الشحن
أعلنت شركة طيران الإمارات عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بمجال عمليات الشحن، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف).
وأوضحت الشركة الشروط المطلوبة :
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
1- شهادة الثانوية العامة فأعلى.
2- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.
3- إجادة اللغة الإنجليزية.
4- إجادة استخدام الحاسب الآلي.
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 1443/10/10هـ الموافق 2022/05/11م، وذلك من خلال الموقع
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