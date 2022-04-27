منظمة الصحة العالمية تقيّم خطر انتشار السالمونيلا بـ ” المتوسط “

وكالات(صدى):

أعلنت منظمة الصحة العالمية، تقييمها لخطر انتشار السالمونيلا التيفية (التيفيموريوم) في الإقليم الأوروبي وعالميًا بـ”الخطر المتوسط”.

وأفادت بأن البلدان التي أبلغت عن الإصابات، لديها القدرة الجيدة على إدارة الحالات، مؤكدة أن المعلومات الخاصة بشدة المرض لا تزال محدودة.

وأوصت المنظمة بالالتزام بالتدابير الوقائية لمنع انتشار العدوى، وغسل اليدين بالماء والصابون خاصة بعد ملامسة الحيوانات الأليفة والذهاب إلى المرحاض.

وأكدت على ضرورة وضمان طهي الطعام بشكل صحيح، وتجنّب الثلج والآيس كريم، ما لم يكن مصنوعا من مياه صالحة للشرب، وغسل الخضروات والفواكه جيدا .