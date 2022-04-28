سامي الحريري: بيريرا خيب ظن الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي سامي الحريري أن مشكلة نادي الهلال هى الكرات الثابتة، مشيرًا لعدم وجود لاعب متخصص بالكرات الثابتة وعدم إحراز “بيريرا” أي تقدم.

وتفصيلاً، قال “الحريري” في حديثه: “يجب أن يتدرب اللاعبون على الكرات الثابتة، ريفلينو كان ينفذ 100 كرة ثابتة بعد التمرين، الشلهوب مثال حي”.

وتابع حديثه: “7 لاعبين أجانب ما فيهم واحد متخصص بالكرات الثابتة، الهلال استقطب بيريرا وخيب الظن أتمنى أن تعيد الإدارة حساباتها”.