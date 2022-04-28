سامي الحريري: بيريرا خيب ظن الهلال
أكد الناقد الرياضي سامي الحريري أن مشكلة نادي الهلال هى الكرات الثابتة، مشيرًا لعدم وجود لاعب متخصص بالكرات الثابتة وعدم إحراز “بيريرا” أي تقدم.
وتفصيلاً، قال “الحريري” في حديثه: “يجب أن يتدرب اللاعبون على الكرات الثابتة، ريفلينو كان ينفذ 100 كرة ثابتة بعد التمرين، الشلهوب مثال حي”.
وتابع حديثه: “7 لاعبين أجانب ما فيهم واحد متخصص بالكرات الثابتة، الهلال استقطب بيريرا وخيب الظن أتمنى أن تعيد الإدارة حساباتها”.
سامي الحريري : الشلهوب مثال حي .. 7 لاعبين أجانب مافيهم واحد متخصص بالكرات الثابتة .. #الهلال استقطب بيريرا وخيب الظن أتمنى أن تعيد الإدارة حساباتها .
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) April 27, 2022
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