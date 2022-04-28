مرسيدس AMG تحمس عملاءها لـ C43

أميرة خالد(صدى):

كشفت مرسيدس AMG عن إعلان تشويقي جديد لفئة C الموجهة للأداء العالي، وهي C43 موديل 2023 ، التي تستخدم محركًا رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني .

حيث أنها أضافت هجينة لينتج 402 حصانًا وتأتي بشكل قياسي مع نظام دفع كلي، ولازالت C43 تمثل أعلى أداء من تشكيلة الفئة C، وهي تتشارك في مجموعة نقل الحركة مع مرسيدس -AMG SL43 ، والتي لم يتم تأكيدها بعد بالنسبة للولايات المتحدة.

وتحتوي مرسيدس AMG C43 على شاحن توربيني بمحرك كهربائي بالإضافة إلى؛ أنابيب العادم النموذجية. المحرك الكهربائي ، الذي يبلغ سمكه حوالي 1.6 بوصة.

وقالت مرسيدس:” إن هذا النظام هدفه تقليل تأخر عمل الشاحن التوربيني، ويحسن الاستجابة عندما يستخدم السائق الـ accelerator”.

وتأتي مرسيدس AMG C43 ، بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 402 حصانًا و 369 رطلاً من عزم الدوران ، ويمكن لمولد بدء التشغيل الذي يعمل بجهد 48 فولت أن يضيف 13 حصانًا إضافيًا لتعزيز السرعة