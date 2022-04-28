الأمطار الغزيرة تعرقل حركة المرور في إحدى مخارج الطرق الرئيسة بالرياض

الرياض(صدى):

تسببت الأمطار الغزيرة في عرقلة الحركة المرورية، في أحد مخارج الطرق الرئيسية في ⁧‫الرياض، اليوم الخميس

ووثق مقطع فيديو عرقلة الحركة المرورية بسبب تدفق المياة الغزير الناتج عن هبوط الأمطار.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد حذرت في وقت سابق اليوم من أن هناك فرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول ورياح نشطة