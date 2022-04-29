جوجل كروم يتعرض للاختراق

وكالات(صدى):

أطلقت جوجل، تحذيرات إلى المليارات من مستخدمي متصفح «كروم» الخاص بها، من استهداف الأخير من قِبَل متسللين؛ حيث استغل المتسللون 30 عيبًا أمنيًا جديدًا بـ متصفح «كروم»، من بينها 7 تشكل «تهديدًا كبيرًا للمستخدمين».

وتستعد الشركة لإصدار تحديث خلال الأيام القليلة المقبلة لإصلاح الأخطاء، التي تؤثر على أنظمة التشغيل Windows و macOS وLinus، فيما لم يُعرف حتى الآن من يقف وراء هذا الاختراق على وجه التحديد، كما أن احتمالية تعرض أي مستخدم لضرر غير معروفة حتى الآن.

وذكرت جوجل خلال بيان: «سنحتفظ أيضًا بالقيود إذا كان الخطأ موجودًا في مكتبة تابعة لجهة خارجية تعتمد عليها مشاريع أخرى بالمثل، ولكن لم يتم إصلاحها بعد»، ويمكن للمستخدمين تحديث المتصفحات يدويًا من خلال ميزات الإعدادات، ولكن سيتم تحديث «كروم» تلقائيًا في غضون أيام قليلة.