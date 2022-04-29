مشروع نيوم يوفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول التقييم والامتثال/ المياه: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهيدرولوجيا، علم الأحياء، الكيمياء، الموارد المائية)، مدير أول/ المطارات والبنية التحتية: شهادة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية، مدير الإستراتيجيات التجارية والتجزئة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)، مدير العقارات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة البناء، الهندسة المدنية).

وأشارت إدارة المشروع، إلى أنّ التقديم بدءًا من تاريخ 28 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مشروع نيوم