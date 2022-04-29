بنك اتش اي بي سي يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين
كشف بنك اتش اس بي سي السعودية (HSBC)، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:
مسمى البرنامج:
– برنامج تطوير الخريجين – الاستثمار المصرفي.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
وأوضح البنك أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1443/09/28هـ الموافق 2022/04/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال رابط الموقع.
ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.
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