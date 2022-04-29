بنك اتش اي بي سي يعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

فاطمة المالكي(صدى):

كشف بنك اتش اس بي سي السعودية (HSBC)، عن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين، وذلك وفقاً للمسميات والشروط التالية:

مسمى البرنامج:

– برنامج تطوير الخريجين – الاستثمار المصرفي.

الشروط:

1- درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (المالية، الهندسة، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصاً برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

وأوضح البنك أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 1443/09/28هـ الموافق 2022/04/29م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

ويمكن معرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال رابط الموقع.

ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة.