خطورة الكحك والبسكويت على مرضى ضغط الدم

أميرة خالد(صدى):

يقبل الأشخاص على تناول الكحك والبسكويت خلال عيد الفطر المبارك وهو الأمر الذي قد يشكل خطرًا لدى بعض الأفراد بسبب ارتفاع نسبة السكر بتلك الأطعمة.

وكشف الأطباء بموقع “verywellhealth” الطبي، أن أكسيد النيتريك يساعد عادة في توسع الأوعية وبدونه يمكن أن يؤدي إلي تضيق الأوعية الدموية وإلى ارتفاع ضغط الدم.

كما أن السكر مسؤول عن ارتفاع ضغط الدم وهو سبب رئيسي له فعندما تنخفض مستويات أكسيد النيتروجين يمكن أن تواجه ارتفاعًا في ضغط الدم.

ويُعد السكر الموجود في الأطعمة المصنعة محركًا رئيسيًا لارتفاع ضغط الدم أيضًا فبعض السكريات أسوأ من غيرها، لذا يجب الحرص وتناول الكحك والبسكويت بنسبة مقبولة.