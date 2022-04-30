أمانة تبوك تصدر بيان توضيحي بشأن جولتها على مواقع الباعة الجائلين

تبوك(صدى):

أصدرت أمانة منطقة تبوك بيان توضحي بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول الجولة الرقابية التي قام بها المختصون بأمانة منطقة تبوك على أحد مواقع الباعة الجائلين.

وأوضحت الأمانة بأن الجولة جاءت استجابة لعدة بلاغات من المواطنين من ممارسة البيع الجائل وما ينتج عنه من اضرار على صحتهم نتيجة عدم تطبيق الاشتراطات الصحية عند إعداد الوجبات الغذائية.

وذكرت الأمانة أنها قامت بمهامها الرقابية اللازمة والتعامل مع المخالفات المرصودة بها يضمن حماية أفراد المجتمع ويحقق الالتزام بضوابط الباعة الجائلين والمتاجر المتنقلة.

كما أكدت حرصها واهتمامها بالباعة الجائلين النظاميين وتوفير المواقع المناسبة لهم بما يمكنهم من کسب رزقهم بالطرق السليمة مع المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم.