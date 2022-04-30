‏‎‏‎السليمان يوضح حكم إخراج الزكاة عن الشخص المتوفى في آخر يوم من رمضان (فيديو)

الرياض(صدى):

‏أوضح الشيخ عبد السلام السليمان حكم إخراج زكاة الفطر عمن توفى بعد غروب الشمس في آخر يوم من رمضان.

وقال السليمان :”إذا توفي الشخص بعد مغيب الشمس، فإنه يجب أن تخرج عنه زكاة الفطر يخرجه وليه من تركته، أما إذا مات قبل غروب الشمس فإنه لا تلزمه زكاة الفطر لأن زكاة الفطر متعلقة بنهاية الشهر”.

وأضاف ” فإذا غابت الشمس من تلك الليلة فإنه وجب الزكاة، وإن مات بعد مغيب الشمس فإنه تلزمه زكاة الفطر وأيضا يخرجها وليه أما ان مات قبل مغيب الشمس ليلة العيد ففي هذه الحالة لا تخرج عنه زكاة الفطر ”