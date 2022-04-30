المريسل: هل يجوز لمدرب المنتخب التدخل في قضية “كنو”؟

طلال الغامدي(صدى):

تسائل الإعلامي الرياضي عبد العزيز المريسل، بشأن أحقية تدخل المدير الفني للمنتخب الوطني، الفرنسي هيرفي رينارد، في قضية لاعب الهلال محمد كنو.

وقال المريسل عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”:‏ “حسب المعلومات أن قضية محمد كنو أغلقت منذ أسبوعين والقرار صادر من أسبوع لكن حتى هذه اللحظة لم يخرج القرار رسمياً فهل يجوز لمدرب المنتخب أن يتدخل في تأخير إعلان القرار أو تخفيض العقوبة؟”.

وأَضحت مصادر أن غرفة فض المنازعات باتحاد الكرة، قد أنهت مرافعاتها قبل أربعة أيام في قضية محمد كنو.