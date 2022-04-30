دراسة : 30% من المتعافين يعانون من أعراض كورونا طويل الأمد

أميرة خالد(صدى):

أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن حوالي 30% من المتعافين من كورونا يعانون من أعراض الفيروس “طويل الأمد”.

وأوضحت نتائج الدراسة أن هذه الأعراض تستمر عند الأشخاص المصابين بمرض السكري، وأكدت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة أكثر عرضة لهذه الحالة.

وجاءت تلك النتائج بعد تحليل البيانات الطبية لـ 1038 مصاباً في الفترة ما بين أبريل 2020 وفبراير 2021، حيث تمثّلت الأعراض في الإجهاد بنسبة 31% وضيق التنفس بنسبة 15%.