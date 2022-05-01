ثواب السبيعي: كوبا ثاني أكثر دول العالم أمناً بعد السعودية

علي القحطاني (صدى):

أكد الدكتور ثواب السبيعي الملقب بـ سائح تيوب، أن كوبا من أكثر دول العالم أماناً بعد السعودية، وذلك من واقع زيارته لها.

وقال السبيعي خلال استضافته ببرنامج الليوان: كوبا بعد السعودية هي أأمن دولة أنا عرفتها، حتى أمشي الساعة الثانية أو الثالثة فجرا ما أحد يعارضك.

يذكر أن السبيعي يقدم خلاصة رحلاته لمتابعيه بما يحقق لهم فائدة كبيرة، بالإضافة لكونه مهتم بزيارة الأماكن الدينية المهمة المتواجدة في شتى أنحاء العالم.