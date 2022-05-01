فيديو..أبرز الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها في الأيام الماضية

جدة(صدى):

استعرض الأمن العام أبرز من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها خلال الأيام الماضية، من بينهم مواطنون اعتدوا على أجهزة رصد آلي في رفحاء والباحة.

كما تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اليمنية قاما بتكسير زجاج مركبات وسرقة ما بداخلها في جدة.

والقي القبض على مواطنين اعتديا على أجهزة رصد آلي “ساهر”، والعبث بها وسرقة بطارياتها، ومقيم من الجنسية الأفغانية ضُبط بحوزته 7 بطاريات في رفحاء.

كما ضبط مواطن تورط في إتلاف جهاز رصد آلي “ساهر”، وذلك بصدمه عمدًا بمركبته في الباحة، وكذلك 6 مقيمين سرقوا كابلات كهربائية من موقع لمؤسسات تجارية، وضُبط بحوزتهم المسروقات ومبلغ 26.4 ألف ريال في القصيم.

كما ضبط مواطن نفذ عمليات نصب واحتيال تمثلت في حصوله من ضحاياه على بيانات دخول منصة حكومية، وإصدار مستندات مكنته من سحب أموال من حساباتهم البنكية في الخبر، وآخر قام بالسطو على محال تجارية، وسرقة مبالغ مالية من صناديق المحاسبة، باستخدام مركبة بلوحات مسروقة في الأحساء.

إضافة إلى مواطنين ظهر أحدهما في مقطع فيديو مطلقًا أعيرة نارية في الهواء، والآخر قام بتوثيق ذلك ونشره في جدة.