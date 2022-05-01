عادات تزيد خطر الإصابة بمرض السكري

أميرة خالد(صدى):

كشف أطباء، عن أبرز العادات الخاطئة التى يتبعها الأشخاص فى نمط الحياة تتسبب فى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري.

وأكدت معظم الدراسات، أن الإفطار هو الوجبة الرئيسية التي تحدد عادات الأكل فى اليوم واختيار مكوناتها بعناية يساعد في استقرار نسبة السكر في الدم، بينما الخمول والجلوس لأكثر من 30 دقيقة في المرة الواحدة من عوامل الخطر المهمة، بحسب موقع ” eatthis”.

وتشكل الأطعمة المصنعة خطورة كبيرة لأنها غنية بالسكريات والنشويات المكررة والدهون غير الصحية وتحتوي على سعرات حرارية عالية، كما أن عدم النوم الجيد كل ليلة يؤثر بشكل سلبي على مستويات السكر في الدم ويتسبب فى إجهاد الجسم بصفة عامة وتنخفض كفاءة معظم أجهزته فى العمل مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2.

وأشارت إلى أنه لا يتسبب الإجهاد العصبي فى الإصابة بمرض السكري إلا فى حالة توفر بعض العوامل الأخرى مثل ارتفاع الكورتيزول.