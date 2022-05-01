التفاح من أهم الفواكه التي تمد الجسم بالحيوية والنشاط

أميرة خالد(صدى):

أوضح خبير التغذية مولي هيمبري، أن أحد أهم الفاكهة الرائعة لانتعاش النشاط والحيوية في الجسم هي تفاحة متوسطة الحجم

وأشار إلى أن التفاح من إحدى الوجبات السريعة فهو مفيد للأمعاء، ويساعد في إنقاص الوزن، وعلاج الالتهابات، ويعزز المناعة .

حيث تحتوي تفاحة متوسطة الحجم على حوالي 95 سعرة حرارية كما تحتوي على صفر غرام من الدهون، و1 غرام من البروتين، و 25 غرامًا من الكربوهيدرات، بحسب جامعة هارفارد T.H.

ويعتبر التفاح أيضًا مصدرًا كبيرًا للألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين سي، ما يفيد في السيطرة على الالتهابات وشفاء الجروح.