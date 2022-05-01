كيفية الاستمتاع بقضاء العيد في المنزل

أميرة خالد(صدى):

يجمع عيد الفطر المبارك الأهالي والأصدقاء من خلال الزيارات وصلة الأرحام، ولكن هناك من لا يستطيعون المشاركة والزيارات لعدة أسباب لذلك؛ سنعرفكم على كيفية الاستمتاع بالعيد في المنزل دون الشعور بالملل :

1: نسقي قائمة مميزة من أغاني الأعياد القديمة ذو الذكريات الخالدة وضعيها على الموبايل

2. اصنعي بعض الوجبات الخفيفة والمشروبات لكِ ولأفراد عائلتك، واشتري بعض الألعاب المسلية كالكوتشينة والمونوبولي والطاولة، واستمتعي بها مع أفراد عائلتك.

3: شاركي عائلتك مشاهدة الأفلام مع بعض الفشار

المسلي بالكراميل، وقومي باستغلال الشرفة أو سطح المنزل لعمل حفل شواء مع أفراد أسرتكِ.

4. جربي ألعاب الفيديو مع تحدي أخواتك وأفراد عائلتك في الألعاب المختلفة. فهي من الأشياء الرائعة التي ستسلي وقتك وستشعركِ أنكِ في قمة نشاطك.