فيفا يقرر اعتماد نتيجة مباراة مصر والسنغال

وكالات(صدى):

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اعتماد نتيجة مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت بفوز السنغال بركلات الترجيح.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قرارات بمعاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير فضلاً عن 175 ألف فرنك سويسري غرامة.

وفي وقت سابق، تقدم اتحاد الكرة المصري بملف كامل عن أحداث مباراة السنغال وما شهدتها المباراة من إجراءات تعسفية كما قام اتحاد الكرة بإرفاق فيديوهات خاصة بالليزر المتواجد بكثرة في ملعب داكار وتسليطه على اللاعبين.