الألعاب النارية تزين سماء الرياض مساء اليوم

الرياض(صدى):

تتزين سماء الرياض مساء اليوم بالألعاب النارية، وذلك احتفاءً بعيد الفطر المبارك، وذلك ضمن الفعاليات التي تشهدها المنطقة احتفالا بهذه المناسبة.

وتنطلق الألعاب النارية لتُنير سماء الرياض انطلاقا من حي حطين، اعتبارًا من الساعة التاسعة مساءً، وذلك وفقا لـ”الإخبارية”.

الجدير بالذكر أن الاحتفالات بعيد الفطر المبارك ستنطلق في الرياض من الساعة السابعة مساءً وتستمر حتى الساعة الواحدة صباحا.