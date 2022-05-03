أفكار مبتكرة لقضاء عيد فطر مميز مع عريسك

أميرة خالد(صدى):

تسعى العديد من السيدات لقضاء وقت مميز مع عريسها خلال أيام عيد الفطر وذلك بمحاولة وضع لمساتها الخاصة؛ لذا سنستعرض أبرز الطرق لقضاء وقت مميز مع عريسك خلال أيام عيد الفطر.

– إحضار هدية لعريسك هدية خاصة بهذه المناسبة لتقدميها له أثناء لقاءكما إذا كنتما مخطوبين أو أثناء معايدته وجها لوجه إذا كنتما متزوجين.

– تجنب الاجتماع مع عائلتكما في هذه المناسبة بل استغلاها لتناول وجبة غداء في مكان رومانسي يزيد من متعة لقاءكما.

– القيام سوياً بالزيارات العائلية لأهلكما مع ضرورة اصطحاب هدايا رمزية معكما.

– قضاء وقتًا مرحًا من الذهاب خلال الذهاب لمشاهدة فيلم سوياً أو لقضاء وقت على الشاطئ قبالة البحر.