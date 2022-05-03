الدفاع المدني يحذر من استخدام الألعاب النارية

الرياض(صدى):

أكد الدفاع المدني على ضرورة الحذر من استخدام الألعاب النارية خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنها أحد أسباب الخطر.

وكتب “الدفاع المدني” عبر حسابه على “تويتر”: “في استعدادك للعيد لا تقتنِ الألعاب النارية بقصد إسعاد أطفالك فالمتعة لا تكمن في أسباب الخطر أبداً”.

ويأتي ذلك في ظل استخدام الأطفال للألعاب النارية بكثرة من أجل الاحتفال بعيد الفطر المبارك وهو ما قد يؤدي لمخاطر عديدة.