طالبات معهد الحرم المكي يقدمن 6000 ساعة تطوعية بالمسجد الحرام

مكة المكرمة(صدى):

أعلنت مرام بنت عبدالكريم المعطاني وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة، أن طالبات معهد الحرم المكي قدمن “6000” ساعة تطوعية بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت “مرام” أن هناك “50” طالبة من طالبات المعهد قدمن الخدمات التطوعية داخل المسجد بواقع “4” ساعات عمل يوميًّا لكل طالبة؛ حيث قدمت كل طالبة “120” ساعة طوال شهر رمضان المبارك.

كما أكدت أن الوكالة تقوم بالإشراف على طالبات معهد الحرم المكي المتطوعات وتقوم بتوزيعهم في المواقع النسائية لتقديم الخدمات للقاصدات، وذلك بحسب صحيفة “سبق”.