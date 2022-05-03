بالصور.. برج استطلاع بارتفاع 80 متراً يخطف أنظار زوار موسم جدة

جدة(صدى):

خطف برج الاستطلاع الذي يتوسط منطقة “آرت بروميناد” بموسم جدة أنظار الزوار إليه، ويبلغ ارتفاع البرج 80 متراً واحداً من معالم الجذب للزوار الذي تتميز فيه جدة آرت بروميناد، حيث يكشف جمال عروس البحر الأحمر، من على ارتفاع 80 متراً؛ ويمنح الزائر مشاهدة مختلفة لمنطقة الفعاليات وماتحتضنه من عروض مشوقة.

ويأتي موسم جدة في نسخته الثانية بـ 2800 فعالية تتوزع على 9 مناطق فعاليات رئيسية، وتأتي جدة آرت بروميناد إحدى هذه المناطق التي تنطلق منها احتفالات الموسم لمدة 3 أيام، وتتميز بموقعها الجميل على الواجهة البحرية وتنوع العروض التي فيها التي يتوقع أن تستقطب العديد من الزوار طوال الموسم.

ويستقطب الموسم أبرز التجارب العالمية في مجال الفعاليات والسياحة والترفيه؛ وسيكون هناك 70 تجربة تفاعلية، وأكثر من 60 لعبة ترفيهية، و7مسرحيات عربية، ومسرحيتين عالمية، وتجارب وفعاليات بحرية، وسيرك عالمي، وأكبر شلال تفاعلي، و4 معارض عالمية، والعديد من العروض والفعاليات الترفيهية المشوقة.