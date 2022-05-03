طيران ناس يعوض من تعثرت رحلاته بتذاكر مجانية

الرياض(صدى):

أعلنت شركة طيران ناس أنها ستمنح المسافرين الذين كانوا على متن الرحلات المتعثرة 100% من سعر التذكرة، مضيفة أنها ستتواصل مع هؤلاء المسافرين.

وأكدت أنه يمكن للمسافرين الاستفادة من هذه التذاكر على أي وجهة من وجهات طيران ناس الداخلية والدولية، وذلك بالإضافة إلى التعويض المستحق بحسب “لائحة حماية حقوق العملاء الصادرة من الهيئة العامةللطيران المدني.

يذكر أن طيران ناس قدم يوم السبت الماضي اعتذاره للمسافرين عن تأخير في بعض رحلاته والناتجة عن سوء الأحوال الجوية وبعض الأعطال الفنية.

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