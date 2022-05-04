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شاهد.. محمد عبده يترحم على طلال مداح في بداية حفله بأبها

شاهد.. محمد عبده يترحم على طلال مداح في بداية حفله بأبها
أميرة خالد(صدى):

افتتح ‏فنان العرب محمد عبده، حفله على مسرح المفتاحة في أبها، بالدعاء بالرحمة للفنان الراحل طلال مداح.

وقال محمد عبده: كلنا جالسين مع بعض كأننا في مسرح واحد، جلستنا حلوة وجلستكم حلوة، وإن شاء الله تكون ليلة أحلى، مضيفا: إحنا الليلة في مسرح العملاق طلال مداح، نترحم عليه وعلى أمواتنا كلهم، اللهم أمين.

يأتي ذلك في أعقاب تصريحات فنان العرب الأخيرة حول زميليه الراحلين، طلال مداح وأبو بكر سالم، إذ اعتبر أنهما لم يصنعا لنفسيهما “إرثاً وطنياً” في الفن -على حد قوله-.

وكان محمد عبده، قد قدم اعتذاره بعد الجدل الذي أثارته تصريحاته، قائلاً: أتقدم بالاعتذار منهم ومن عشاقهم وجميع أهلهم وذويهم ففي مقابلة من المقابلات الرمضانية التي كانت حادة شوي، أرجو السماح.

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