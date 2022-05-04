بالصور.. مواصفات سيارة مازدا ستينجر موديل 2021

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارات شركة مازدا اليابانية إحدى أعرق وأبرز السيارات في العالم، وتسعى الشركة دائماً لمواكبة التطور العالمي في قطاع السيارات.

وتعتبر سيارة مازدا cx9 موديل 2021 واحدة من أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي تم اطلاقها في الأسواق العربية،.

تستمد سيارة مازدا cx9 موديل 2021 سقنتشر قوتها من محرك تيربو سكاي أكتيف، وهو محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر، يولد قوة 231 حصان عند 5000 دورة في الدقيقة و420 نيوتن متر من عزم الدورانعند 2000 دورة في الدقيقة.

وتضم مقصورتها الداخلية الرئدة، العديد من المواد عالية الجودة، مع مساحة داخلية واسعة ومريحة للغاية لركاب الصف الأول والثاني، كما هو الحال في الصف الثالث محدودة المساحة ومناسبة للأطفال فقط، ويبلغ سيارة سيارة مازدا cx9 موديل 2021 نحة 47.000 دولار امريكي تقريباً.