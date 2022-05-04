خبراء يشككون في قاعدة 8 ساعات للنوم الصحي

أميرة خالد(صدى):

شككت دراسة حديثة في ما أكده بعض الخبراء بضرورة حصول البالغين على ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا من النوم للحفاظ على الصحة.

وذكرت تلك الدراسة التي تم نشرها في مجلة «Nature Aging»، أن هناك أشخاصاً قد ينامون عدد ساعات أقل ويشعرون بالراحة وبالتالي فإن قاعدة «8 ساعات” ليست ثابتة.

ووجد الباحثون في تلك الدراسة أن بعض المشاركين يشعرون بالراحة والحيوية رغم أنهم ينامون 7 ساعات فقط.

وأكد الخبراء أن تنظيم وقت النوم والاستيقاظ مبكراً هما أفضل الطرق للحفاظ على الصحة الجسدية والعقلية.