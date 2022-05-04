مختص عقاري يكشف عن توقعه بشأن أسعار العقار خلال العامين القادمين

الرياض(صدى):

قال المختص العقاري إبراهيم الصحن:” أن المؤشرات كلها اليوم تدل على أنه خلال الفترة القريبة الماضية أن تستمر أسعار العقارات كما هي أو تشهد ارتفاعاً خلال العامين القادمين”.

وأضاف:” بعد ذلك إذا الأمور تغيرت في موضوع الفائدة أو أسعار النفط ممكن نجد هدوء في الأسعار أو تحسنها بعد سنة او سنتين”.

وأوضح “الصحن” خلال مداخلة هاتفية على نشرة الرابعة المُذاعة على قناة العربية السعودية، أن الوضع الاقتصادي المحلي مؤثر كبير على مستوى العقار وارتفاع أسعار النفط تؤثر إيجاباً على تملك المواطنين للمساكن في المملكة.

وعن قضية ارتفاع الفائدة قال:” حتى الآن لن ترتفع الارتفاعات التي من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي “، لافتًا أن الرياض وجدة هم أعلى المدن في الكثافة السكانية وأكثر المدن إقبالاً وحجمًا في المملكة .

#نشرة_الرابعة | المختص العقاري إبراهيم الصحن : من المتوقع ثبات أو ارتفاع مستوى أسعار العقارات حتى عامين قادمين@IbraheemAlsahan pic.twitter.com/kcSINAKq9z — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 3, 2022