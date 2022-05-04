استشاري يوضح فوائد الشوكلاتة الداكنة
تحدث الدكتور عبدالعزيز العثمان أستاذ واستشاري التغذية السريرية، عن فوائد وأضرار الشوكلاتة.
وأوضح “العثمان” أن الشوكلاتة الأصلية المُصنعة من الكاكاو بها فوائد كثيرة ويُنصح بتناولها، فالشوكلاتة الداكنة مليئة بالمعادن والفيتامينات والبوتاسيوم والفوسفور وعناصر محفزة لهرمونات السعادة.
فيما أشار إلى أن الشوكلاتة الموجودة في الأسواق يكون نسبة الكاكاو فيها قليلة ومكونة من السكر المكرمل أما الشوكلاتة البيضاء ففوائدها أقل من الداكنة، وذلك بحسب قناة “السعودية”.
#عاد_عيدكم | د. عبدالعزيز العثمان يوضح فوائد وأضرار "الشوكولاتة". #قناة_السعودية pic.twitter.com/B6FdZTeV3y
— قناة السعودية (@saudiatv) May 4, 2022
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