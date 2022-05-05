طرب الحفاظ على القير الأوتوماتيكي من الأعطال

أميرة خالد(صدى):

يعد القير الأوتوماتيكي من أهم الأجزاء الحيوية التي تساعد على عمل السيارة بكفاءة عالية فهو المسؤول عن حركة السيارة وزيادة السرعات بها أثناء القيادة، ونستعرض أهم الطرق للحفاظ عليه من الأعطال.

يجب المداومة على فحص جودة زيت القير وتغييره عند انتهاء صلاحيته، وهو ما يساعد على خفض احتكاك الأجزاء الداخلية له، ومنع تواجد أية شوائب به.

وتتضمن وسائل الحفاظ عليه أيضًا تبديل أوضاع القير أثناء الحركة حيث يقوم بعض السائقين أحياناً بتغيير وضعية القير من D إلى R على سبيل المثال قبل توقف السيارة تماما، وهو ما يمثل خطرا كبيراً على تروس القير، حيث قد يكسر بعض أجزائه الداخلية بعد فترة من القيادة بهذا الأسلوب.

كما يجب تجنب وضع اليد على عصا ناقل الحركة أثناء القيادة، ما يمثل حملا إضافيا على التروس وقد يؤدي لإتلاف أجزائها الداخلية، وتجنب سحب السيارات الأخرى بواسطة سيارتك أو تحميل السيارة بأوزان زائدة عن الحد.