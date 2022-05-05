دراسة تؤكد أن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يعيشون بدون أمراض

أميرة خالد(صدى):

أوضحت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يعيشون حتى 100 عام يتبعون نظاماً غذائيا ونمط حياة صحي يساعد في إطالة العمر بدون أمراض .

وأشارت الدراسة إلى أن نمط الحياة الصحي يشمل التمارين التي يمارسها الشخص يومياً ومدة النوم ليلاً في مواعيد ثابتة.

وأفادت نتائج الدراسة بأن ثمة دليلاً علمياً على أن أولئك الذين يحرصون على تناول العشاء في وقت مبكر يمكن أن يعيشوا لفترة أطول دون المعاناة من أمراض مزمنة أو شيخوخة.

واكتشف الباحثون من خلال مسح أجروه، شمل 68 شخصاً من سكان لاكويلا، أن معظمهم في المتوسط يأكلون عشاء مبكرا، عادة نحو الساعة 7:13 مساءً كل ليلة.

ولاحظ الباحثون بعد فحص نتائج المسح أن عينة البحث اتبعت نظاماً غذائياً منخفض السعرات الحرارية لمدة 17.5 ساعة ممتدة من وجبة العشاء الرئيسية إلى الغداء في اليوم التالي.