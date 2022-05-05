الأرجنتين تتوسل لمنع بيع قميص مارادونا في مزاد

وكالات(صدى):

تحاول الأرجنتين إقناع ستيف هودج نجم منتخب إنجلترا السابق؛ لسحب قميص “مارادونا” الذي ارتداه في مباراة الأرجنتين وإنجلترا وسجل به هدف “يد الله” الشهير من مزاد لبيعه بما يزيد عن 5 مليون دولار وإعادته لها.

وجاء ذلك بعدما حصل اللاعب الإنجليزي على قميص “مارادونا” بعد نهاية المباراة ضمن منافسات مونديال 1986 الذي أقيم بالمكسيك.

ووصل وفد أرجنتيني وصل إلى لندن في محاولة أخيرة لإقناع اللاعب ببيع القميص لهم بدلًا من عرضه في مزاد، وذلك ضمن خطتهم لوضعه في متحف مخصص للأسطورة الراحل في العاصمة بوينس آيرس.

ومن جانبه، قال عضو ضمن الوفد: “هودج يبيع شيئًا يخص مارادونا والاتحاد الأرجنتيني دون ترخيص، يجب أن يكون هذا القميص في الأرجنتين ليراه الشعب، وليس في خزانة مليونير ما للتباهي به”.