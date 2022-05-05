أرخص سيارة تويوتا مستعملة في السوق السعودي ومواصفاتها

أميرة خالد(صدى):

تعد سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 أرخص سيارة تويوتا مستعملة في السوق السعودي فهى واحدة من اشهر سيارات طراز كورولا على الاطلاق.

وحققت سيارة تويوتا كورولا نسبة عالية من المبيعات منذ صدورها ورغم مرور 12 عاماً إلا أنها حتى لآن مازالت تحتفظ بريقها ولمعانها.

وتعد سيارة تويوتا كورولا 2010 من السيارات المدمجة غير المكلفة حيث تم بيع ما يزيد عن ثلاثين مليون سيارة في ما يقارب 140 دولة في أنحاء العالم.

ويتميز هذا الإصدار بعدد من معدات السلامة القياسية وهي من السيارات ذات القيادة السهلة ويتوفر فيها عدد من المزايا الاختيارية

وتعمل السيارة بمحرك ذو تسارع يدور بمعدل يصل الى حوالي 6000 دورة في الدقيقة، ويأتي هذا المحرك مزوداً بناقل حركة يدوي بخمسة سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات.

وعن سعر السيارة، فيبدأ سعر سيارة تويوتا كورولا S بسعر 15 الف ريال سعودي في المملكة العربية السعودية.