أحمد الفراج ينتقد فتاة ترتدي كمامة خوفا من كورونا وتتمنى لو أمها اجهضتها

أميرة خالد(صدى):

علق المحلل السياسي أحمد الفراج على صورة لفتاة أمريكية، أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بلافتة حملتها بين يديها موجهة من خلالها رسالة للعالم.

وقال الفراج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر :” ‏امريكا ٢٠٢٠+.. عصر الجنون

هذه الأمريكية تحمل لوحة مكتوب فيها ” كم أتمنى لو أن أمي اجهضتني، وفي نفس الوقت تلبس كمّامة خوفا من أن تصاب بكورونا وتموت”