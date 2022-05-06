كيفية إيقاف موسيقى هواتف الآيفون عند النوم

وكالات(صدى):

يمكن لحاملي هواتف آيفون تجنب الاستيقاظ لإيقاف الموسيقى التي كانوا يستمعون إليها قبل النوم، عن طريق ضبط موعد لإيقاف المقاطع الصوتية، وهو ما يشمل كذلك مقاطع الفيديو الخاصة بموقع «يوتيوب».

ولا يوجد مؤقت يمكن من خلاله إيقاف تشغيل المقاطع الصوتية عبر Apple Music ولا حتى عبر «يوتيوب»، ولكن تعد خطوات استخدام المؤقت، وهي كالآتي: انتقل إلى تطبيق «Clock app»، اختر «Timers»، اختر «عند انتهاء المؤقت»، انقر على «إيقاف التشغيل»، يمكنك اختيار مدة زمنية وتفعيل المؤقت.

ويجب أن تتتأكد من أن أي تشغيل صوتي سينقطع عند نفاد الوقت، ويعقب إتمام هذه الإجراءات، إغلاق شاشة آيفون، بما يضمن عدم بقاء الهاتف نشطًا على التطبيق.