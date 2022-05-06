النوم مبكرًا سر النجاح في التعلم والاختبارات الدراسية

علي القحطاني(صدى):

كشف باحثون أن النوم مبكرًا سر النجاح في الاختبارات الدراسية فالنوم الجيد يساعد الشخص على استيعاب ما تعلمه أثناء اليقظة من خلال عملية تركز بشكل خاص على التعلم.

ويدل هذا الأمر أنه كلما زاد نوم الشخص زاد الوقت الذي يحتاجه دماغه لمعالجة المعرفة والمهارات المكتسبة أثناء استيقاظه.

وأوضح الدكتور يوكا ساساكي الباحث الرئيسي في الدراسة، أن النوم يسهل التعلم ولكن كان لدى الباحثين نماذج متضاربة لشرح كيفية القيام بذلك النموذج المعتمد على الاستخدام والنموذج المعتمد على التعلم.

وينص النموذج المعتمد على التعلم على أن ما يحتفظ به الشخص أثناء النوم يرتبط ارتباطًا مباشرًا بعملية عصبية تتعلق تحديدًا بالتعلم.