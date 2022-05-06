أحمد باهمام : من الصعب تقديم النوم في ليلة واحدة ويجب الاستعداد مبكرا لتعديله (فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضح استشاري الأمراض الصدرية وطب النوم البروفيسور أحمد باهمام أنه مع اقتراب العودة إلى العمل والدراسة من الصعب تقديم النوم في ليلة واحدة ويجب الاستعداد مبكرا لتعديله.

وقال باهمام :” تقديم النوم صعب أن يأتي في ليلة واحدة لذلك يجب الاستعداد مبكرا لهذا التعديل، مايحدد الساعة البيولوجية في الجسم ويعوض خلايا الجسم بالليل والنهار عدة عوامل أهمها الضوء، الضوء الطبيعي الساطع في النهار”.

وتابع ” يجب أن يبدأ التعديل لأنه لم يتبقى إلا القليل على الدوام المدرسي، ويجب هنا أن يتعرض الشخص لضوء ساطع وقوي في النهار لمدة ساعة أو ساعتين يومياً، وتقليل التعرض للضوء في المساء ”