الأخضر يخوض 4 مباريات ودية استعدادًا للمونديال

نواف السالم(صدى):

أعلن المنتخب الوطني، عن إقامة معسكرين إعداديين في مدينة اليكانتي الإسبانية، خلال فترة أيام الفيفا الدولية لشهري يونيو وسبتمبر المقبلين، وذلك ضمن المرحلتين الأولى والثانية من برنامج “الأخضر” الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يخوض “الأخضر” خلال المرحلة الأولى التي ستقام في الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب كولومبيا في الخامس من يونيو، وستكون الودية الثانية أمام منتخب فنزويلا في التاسع من يونيو، وستلعب كلا المباراتين الوديتين على ملعب نويفا كوندومينا بمدينة مورسيا.

وستقام المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 الى 27 سبتمبر وسيخوض الأخضر مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الإكوادور في الثالث والعشرين من سبتمبر، فيما ستحدد هوية المباراة الودية الثانية لاحقًا.

والجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.