بالفيديو.. أمير منطقة الباحة يكرم شابين لانقاذهم حياة شخص جرفته السيول

الباحة(صدى):

كرم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة الشاب سعيد عايض غشام الغامدي، والكابتن سعد بخيت جبران الغامدي عضو جمعية ساعد للبحث والإنقاذ التطوعية بعد نجاحهما في إنقاذ شخص جرفت السيول مركبته بوادي كرا الحائط بمحافظة العقيق.

وقال سعد الغامدي خلال مداخلة على “نشرة النهار ” المُذاعة على قناة الإخبارية:” أنهما كانوا موجودين على ضفة منطقة السيل قبل أن ينزل بمركبته، وشاهد جرف السيول للمركبه.

وتابع :” أنه استنجد بأخيه سعيد، وعندما عادا للشخص وجدا سيلا جارفا، وظلاما دامسا، وبعد تفكير سريع قال سعد: “أتينا بحبل وربطناه بالشجرة، وربطنا حجرا بمقدمة الحبل، وألقيناه للشخص المستغيث، واقتربا منه “.

وأضاف :” أنهم قاموا برمي الحجر نحو الشخص، الذي بدوره ربط الحبل حول وسطه، ورمى نفسه نحو سعد وسعيد، وساعد في ذلك أن السيل جرفه في اتجاههما”.

ويأتي هذا التكريم تقديراً للأعمال الجليلة والإنسانية التي يقدمها أبناء الوطن بمواقفهم البطولية التي أنقذت حياة أشخاص من الهلاك والموت.