فيديو .. تطورات الحالة الصحية للفنان طلال السدر بعد تعرضه لحادث مروع ودخوله في غيبوبة

أميرة خالد(صدى):

دخل الفنان طلال السدر في غيبوبة لبضع دقائق نتيجة تعرضه لحادث مروع بسيارته، نجا منه بأعجوبة في وقت حرص العديد من النجوم على الاطمئنان عليه.

ونشر طلال السدر عبر حسابه على “تويتر” فيديو يوضح تفاصيل نجاته من الحادث المروع، والذي أوضح تحطم وجهة السيارة الأمامية بسبب قوة الحادث والتصادم.

وأرفق الفنان تعليقا على الفيديو قائلاً : “اليوم بعد رحمة الله أنقذني من الموت أبوي و جدي الله يرحمهما و يسكنهما الجنة، ذهبت في غيبوبه لمدة 15 دقيقة إثر اصطدامي في الـ air bag و الديريكسون”.

وأضاف : “ثم بعد رحمة الله وحده شاهدت أبي رحمة الله عليه، و جدي رحمة الله عليه، يسحبونني خارج السيارة ومن ثم تنفست بقوة والحمدلله الحمدلله وحده لا شريك له”